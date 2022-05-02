شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف وفاق سطيف بـ 5 مباريات محلية وأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من جهازه المعاون ضرورة إعداد تقرير مفصل عن فريق وفاق سطيف الجزائرى يتضمن نقاط القوة والضعف لبطل الجزائر من خلال مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقيه له قبل ملاقاته فى التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دوري الابطال الأفريقى.

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، حظرًا إعلاميًا على لاعبى فريقه قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو التتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل الجزائر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالجزائر المقرر له 14 مايو.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.