شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يضع برنامجًا لتطوير أداء أحمد شريف فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو برنامج فنى وبدنى لمهاجمه أحمد شريف لتطوير أدائه الهجومى استعدادًا للمباريات المقبلة للفريق البرتقالى بالدوري، ويرى الميدا أن أحمد شريف من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية ومع مرور الموقف سيتطور مستواه ويصبح مؤثرًا في نتائج فاركو في مباريات الدور الثانى للدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة فيوتشر في السادسة والنصف مساء الاثنين 9 مايو الجارى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع فاركو لمواصلة مسيرة النتائج الايجايبة في المباريات الأخيرة منذ تولى البرتغالى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق ، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.