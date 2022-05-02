شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يغيب عن الزمالك فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الزمالك جهود لاعبه إمام عاشور فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف حيث حصل اللاعب على الإنذار الثالث فى مواجهة إيسترن كومبانى.

استغل الزمالك حامل اللقب تعثر منافسه التقليدي الأهلي في الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.