شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يُجرى أشعة على العضلة الضامة والأهلى يُحدد موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غدٍ، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي عصر أمس، الأحد، الاستعداد لمباراة وفاق سطيف، حيث تدرب الفريق باستاد التتش دون الحصول على راحة عقب مباراة سيراميكا أمس الأول، السبت، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز التى انتهت بالتعال بهدف لمثله.