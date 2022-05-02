شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يُجرى أشعة على العضلة الضامة والأهلى يُحدد موقفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الطبي للأهلي مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما أجرى أشعة عقب مباراة سيراميكا أول أمس، السبت، والتي تعرض خلالها لإصابة في العضلة الضامة، ويطّلع الجهاز الطبي للأهلي على الأشعة ويُحدد بعدها برنامج تأهيل اللاعب وموعد عودته للتدريبات الجماعية.
ويحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الإثنين، أول أيام عيد الفطر على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وتقرر دخول الفريق معسكر مغلق ابتداءً من غدٍ، الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بشكل جيد لمباراة وفاق سطيف المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبدأ الأهلي عصر أمس، الأحد، الاستعداد لمباراة وفاق سطيف، حيث تدرب الفريق باستاد التتش دون الحصول على راحة عقب مباراة سيراميكا أمس الأول، السبت، في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز التى انتهت بالتعال بهدف لمثله.
ويأتي دخول المعسكر مُبكرًا بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق الفترة الماضية.
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر أمس مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، على الرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.
شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.
وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.