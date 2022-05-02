تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة عقب الفوز على إيسترن كومباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فاز الزمالك على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري المصري.



الزمالك سينتظر لأكثر من أسبوع، من أجل لعب مباراته المقبلة في الدوري المصري، حين يواجه إنبي، يوم الثلاثاء 10 مايو/آيار، في الجولة الـ18.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي على قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الحصري للبطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

بيراميدز - 32 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد) 8 أهداف

محمد هلال (البنك الأهلي) 6 أهداف

مروان حمدي (سموحة) 6 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 6 أهداف

خالد قمر (الجونة) 6 أهداف