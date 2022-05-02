شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمد إبراهيم مع الإسماعيلى فى 6 مباريات بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة حمد إبراهيم وذلك بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين وتعيين حمزة الجمل بديلاً له.

جاء ذلك خلال الإجتماع العاجل الذى عقده مجلس الإدارة بمقر النادي بغرض إعادة الهيكلة الفنية والإدارية بشكل كامل داخل قطاع الفريق الأول بما يضمن عودة الهدوء والإستقرار داخل أروقة الفريق والمضي قدمًا نحو تصحيح المسار.

واتخذ مجلس الإدارة النادي بإجماع الآراء قرار إنهاء التعاقد بالتراضي بسبب استمرار نزيف النقاط وغياب التوفيق عن الفريق مما أدى لتعرضه لهزيمتين على التوالي في آخر مواجهات الفريق أمام إنبي وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وقاد حمد إبراهيم نادي الإسماعيلي في 6 مباريات في الدوري الممتاز، استطاع الفوز في مبارتين والتعادل في مبارتين والهزيمة في مبارتين بواقع 8 نقاط من 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.

ويتواجد الإسماعيلى فى المنطقة الخطرة بجدول الدوري بالمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعدما فقد الفريق عدة نقاط فى الدور الأول فى واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدورى، ما يدق ناقوس الخطر فى صفوف الدراويش.

وتقام مباراة الإسماعيلي والمصري الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.