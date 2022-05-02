شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ينسحب من بطولة "جى بى مورجان" للإسكواش بعد ثبوت إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش، من بطولة "جي بي مورجان" للإسكواش، والتي تسضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 7 مايو الجاري، بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ويمثل مصر في البطولة بمنافسات الرجال كل من: علي فرج، كريم عبد الجواد، مازن هشام، مصطفى السرتي، يوسف إبراهيم.

بينما في مناسات السيدات تشارك كل من: نوران جوهر، روان العربي، سلمى هاني، ندى عباس، نادين شاهين، وفريدة محمد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.