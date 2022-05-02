شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن بديل أشرف بن شرقى فى دول شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام علي فريق الكرة بنادى الزمالك، تكثيف البحث عن لاعبين محترفين على أعلى مستوى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض بعناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الزمالك كان ممنوعًا من القيد فى الموسم الحالي الأمر الذى أدى لحرمان الفريق من أى تدعيمات، سواء فى الانتقالات الصيفية أو الشتوية الماضية.

ويبحث الزمالك عن خليفة للمغربى أشرف بن شرقى جناح وصانع ألعاب الفريق، خاصة أن بن شرقى سينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ولم يجدد اللاعب تعاقده ليتبع سياسة التونسى فرجانى ساسى الذى رحل عن الفريق في نهاية الموسم الماضى وانضم للدحيل القطرى، ورغم العروض التى قدمها مسئولو الزمالك لبن شرقى من أجل التجديد، إلا أن اللاعب مازال رافضًا ويؤكد عدم توقيعه لأى نادٍ آخر.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع لاعب مميز من دول شمال أفريقيا ليصبح بديلاً لأشرف بن شرقى الذى بات على مقربة من الرحيل في نهاية الموسم، خاصة أن الإدارة البيضاء لم تجد لاعبًا يحظى باهتمام جوسفالدو فيريرا فى الدورى المصرى، الأمر الذى دفعهم للبحث فى دوريات دول شمال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك السابق والاتفاق السعودي الحالى، نفى رغبته فى ضم المغربي أشرف بن شرقي لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لموقع " le360 " سبور المغربى، فإن باتريس كارتيرون قال فى تصريحات إماراتية إنه لم يطلب نهائياً ضم أشرف بن شرقي لفريق الاتفاق السعودي، بخلاف ما نشرته بعض التقارير الصحفية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن المغربى أشرف بن شرقى، وافق على العرض المقدم من جانب إدارة نادى النصر السعودى، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أنه من بين الأندية التى تحاول للتعاقد مع أشرف بن شرقي، نادي الاتفاق السعودى الذي يقوده باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك ونادي التعاون السعودى.