شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد حسن "صقر الشياكة والأناقة" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الصقر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 47 موهبة احترافية فى الشياكة والأناقة بعيدا عن كرة القدم، وهى فن اختيار الملابس.

نجد الصقر أينما كان يخطف الأنظار فى ظل الشياكة التى يتمتع بها بجانب الكاريزما القوية، حيث إنه مهتم بعالم الموضة، حتى وصل الأمر إلى تلقيه عروضا لأفلام سينمائية إلا أن المشروع لم يكتمل.

أحمد حسن نجح فى حفر اسمه بأحرف من ذهب فى قلوب الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم ، فى ظل حصده العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010 .

الصقر أحمد حسن خطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده ، لا سيما و أنه يعد ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد حسام حسن الذى حصل على هذا اللقب عام 2001.

تمكن "الصقر" من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية

كما يمتلك الصقر أحمد حسن ألقاب عديدة على صعيد الإحتراف الخارجى و أبرزها ، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007 .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد حسن صقر الكرة المصرية فى الصور التالية :



أحمد حسن فىالمنزل



أحمد حسن فى البدلة



أحمد حسن 2



أحمد حسن 3



أحمد حسن 4



أحمد حسن بالفورمال



أحمد حسن بالنظارة الشمسية



أحمد حسن فى الشتاء



أحمد حسن فى شياكة الشتاء