شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عمرو موسى لاعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، والدة عمرو موسى لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، ونشر الحساب الرسمي للمصري نعيًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، يشاطر الكابتن عمرو موسى لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي أحزانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وواصل النادي المصري نتائجه المخيبة لآمال عشاقه في الفترة الأخيرة، ليسقط في فخ الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب/ مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من، عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

وتعد هزيمة المصري أمام المقاولون هي الثانية على التوالي بالدوري العام، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ومن قبلها ودع الكونفدرالية على يد نهضة بركان المغربي من الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

فيما يرجع آخر فوز حققه المصري بالدوري إلى 9 أبريل الماضي عندما تغلب على الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يودع الكونفدرالية ويتلقى هزيمتين متتاليتين بالدوري العام.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز الـ11 بجدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 15 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وبهذه النتيجة أمام المقاولون، فقد النادي المصري أي فرصة للتواجد بالمربع الذهبي قبل نهاية الدور الأول، والذي من المقرر أن يحدد الفرق المشاركة في بطولات الكاف في الموسم الجديد، حيث يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما تتبقى للنادي المصري مباراتين مؤجلتين فقط قبل نهاية الدور الأول، وهو ما يعني أن رصيد الفريق البورسعيدي لن يتخطى 25 نقطة، وبالتالي لن يدخل المربع الذهبي بنهاية الدور الأول.