شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الزمالك يؤدون صلاة عيد الفطر داخل النادي.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك داخل نادي الزمالك بعد أن خصصت الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور ساحة شارع الملك فاروق لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم حيث تم فتح باب جامعة الدول العربية لاستقبال المصلين الذين توافدوا بكثافة لأداء سنة عيد الفطر وملأوا الساحة المخصصة عن آخرها، وكان المستشار مرتضى منصور قد أصدر تعليماته بفتح أبواب النادي من أمس وحتى صلاة العيد.

‎وتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التهاني إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. راجيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك (7)



صلاة العيد في الزمالك



صلاة العيد في الزمالك

وحذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل، لاسيما أن الفريق سيعود للتدريبات ليستعد لمواجهة إنبى المقرر لها الثلاثاء 10 مايو.

فى سياق آخر، كان مصدر داخل إدارة نادي الزمالك كشف عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .