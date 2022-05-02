شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يحتفل بعيد الفطر بصحبة عائلته وأبنائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، من احتفاله بعيد الفطر المبارك بصحبة عائلته وأبنائه، وعلق مدافع الزمالك: كل عام وأنتم بخير.



الونش



الونش



الونش

وحذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل، لاسيما أن الفريق سيعود للتدريبات ليستعد لمواجهة إنبى المقرر لها الثلاثاء 10 مايو.

فى سياق آخر، كان مصدر داخل إدارة نادي الزمالك كشف عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .