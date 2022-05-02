شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ السولية وعبد القادر فى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القاد لاعبا الاهلى لفحص طبى من قبل الجهاز الطبي للمارد الأحمر، بقيادة أحمد أبو عبلة، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية فى بداية التحضيرات لمباراة وفاق ‏سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة الأهلى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى وكذلك مباراة سيراميكا، بعدما شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة فى الكتف خلال مباراة الرجاء المغربى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا ليخضع برنامج علاج طبيعى مكثف خلال الايام الماضية.

فيما تعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مباراة فريقه مع طلائع الجيش ليغادر الملعب بفرمان من الجهاز الفنى خوفاً من تفاقم الاصابة وغاب عن مواجهة سيراميكا لاسيما أن السولية أحد أهم العناصر التى يعول عليها جهاز الاهلى فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

وأكد أحمد أبو عبلة أن حالة السولية وعبد القادر مطمئنة إلى حد كبير بعد خضوعهما لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية.‏