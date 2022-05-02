شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يبدأ البحث عن عرض للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك البحث عن عرض للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أصبح خارج حسابات فيريرا، حيث لم يعتمد المدرب البرتغالى على اللاعب، ليقرر البحث عن عرض مميز للرحيل في نهاية الموسم.

ويرغب عبد الله جمعة فى الانتقال لأحد الأندية المميزة فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حال استمرار عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى من قبل الجهاز الفنى للزمالك، لاسيما أن عبد الله جمعة سيرحب بالاستمرار فى صفوف الزمالك حال عودته لحسابات فيريرا، ومنحه فرصة أكبر فى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان عبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك فى مباراة إيسترن كومبانى قبل أن يقرر البرتغالى فيريرا اجراء تعديل على القائمة بخروج الإيفوارى رزاق سيسيه ودخول عبد الله جمعة بدلاً منه.