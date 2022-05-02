شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار تناول الكعك للرياضيين من الناحية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طقوس عيد الفطر المبارك عند الرياضيين لا تختلف كثيرا عن غيرهم، خاصة فى تناول الكعك والبسكويت وغيره من المخبوزات فى عيد الفطر المبارك عادة فى كل منزل ولكن يبدو أن الرياضيين غير محبب تنالهم هذه المخبوزات فى العيد لأسباب عديدة.

ويرصد الخليج 365 تحذيرات للرياضيين فى التقرير التالى:

1- إرتفاع نسبة السكر فى الدم

2- ارتفاع مستوى التوتر بسبب إفراز مادة الدوباميين التى تنتج عن السكر.

3- ارتباك المعدة و الهضم.

4- زيادة السعرات الحرارية.

5- زيادة الوزن بسرعة أكبر.

6- اضطراب المرارة.