شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من الإفراط فى تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب الأمر فى زيادة أوزان اللاعبين ما سيؤثر على اللياقة البدنية، وطالب المدير الفني من اللاعبين بالمحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

وحدد الجهاز الفني، بالاشتراك مع الجهاز الطبي، برنامجاً غذائياً للاعبين يتم اتباعه خلال إجازة عيد الفطر حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، كما تم تحديد برنامج تدريبى للاعبين يتم القيام به خلال تواجدهم في المنزل، لاسيما أن الفريق سيعود للتدريبات ليستعد لمواجهة إنبى المقرر لها الثلاثاء 10 مايو.

فى سياق آخر، كان مصدر داخل إدارة نادي الزمالك كشف عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .

وأضاف المصدر أن الزمالك يراقب لاعباً من الإسماعيلي و3 لاعبين من البنك الأهلي ولاعب من فاركو وباقي اللاعبين من أندية مختلفة في الدورى، وسيتم إنهاء كافة الاتفاقيات مع أندية هؤلاء اللاعبين عقب الحصول علي الموافقة النهائية من البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق علي كل لاعب، حيث أنهت إدارة الكرة عملها بالتفاوض والحصول علي توقيع اللاعبين ويتبقي الرأي الفني للمدير الفني فيريرا.

فيما أكد المصدر أن رمضان صبحي نجم بيراميدز اقترب من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب خروج فريق بيراميدز من بطولة كأس الكونفدرالية وهو ما زاد من فرص الزمالك فى ضم اللاعب بعد نهاية الموسم لتدعيم الجهه اليسرى بالفريق.

فيما أبدى فيريرا المدير الفنى إعجابه بمستوى رمضان صبحى وأكد أنه سيكون إضافة قوية للجهه اليسرى للزمالك، مشيرا إلى أنه فى حالة استقرار الزمالك على التفاوض مع نادى بيراميدز لضم رمضان فلن تكون هناك أى مشاكل مالية نظرا لوجود أموال كثيرة فى خزينة النادى.