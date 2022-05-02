ما هي مواعيد مباريات اليوم ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 2 مايو/ آيار 2022، عدد من المباريات المرتقبة في مختلف الملاعب والدوريات الأوروبية.



يلتقي بروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه لايبزيج، بينما يلعب باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت، ضمن مباريات الجولة 32 بالدوري الألماني.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس.

يحل ريال بيتيس ضيفا على خيتافي ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني "ليجا".

.وتنقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس.

يلتقي أتالانتا مع ضيفه ساليرنيتانا ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإيطالي.