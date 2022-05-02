شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم فاركو يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السودانى سيف تيرى، مهاجم فاركو، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة قطع الرباط الصليبى التي خضع لها فى نوفمبر من العام الماضي، استعداداً لعودته للملاعب بعد فترة غياب طويلة.

ويغيب سيف تيرى عن فاركو بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات المونديال.

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالرباط الصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.

وطالب البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو مسئولي ناديه بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لعلاج العجز الشديد الذى يعانيه الفريق البرتقالى .