القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها يوم 7 مايو.

موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى

يواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تنقل قناة بى إن سبورت الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

5 مواجهات جمعت الأهلى مع وفاق سطيف

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

مواجهات الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف النهائى

التقى الأهلى مع وفاق سطيف مرتين فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى قبل الصدام الثالث الشهر المقبل، كانت المرة الاولى في نسخة 1988، وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة (2-0)، ثم تغلب الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة ولكن الوفاق فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

بعد ذلك تقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة 2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم خسر في الجزائر بنتيجة 1-2 وتأهل للمباراة النهائية.