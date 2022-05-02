شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسالة موسيمانى للزمالك.. تعرف على موعد مباراة القمة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، رسائل نارية لفريقي الزمالك وبيراميدز، بشكل غير مباشر، بعد التعادل أمام سيراميكا والسقوط فى مباراتين ماضيتين بخسارة أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا، "من ينافسنا على لقب الدوري سنهزمه"، قاصدا الزمالك المتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة يليه الأهلي وصيفا برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 29 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – مؤجلة والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجارى، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلى فى الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.