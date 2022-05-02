شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يدرس فيوتشر لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفاركو، بقيادة البرتغالى نونو الميدا، على دراسة مباريات فيوتشر الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته فى السادسة والنصف مساء الاثنين 9 مايو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع فاركو لمواصلة مسيرة الإيجابية فى المباريات الأخيرة منذ تولى البرتغالى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14.

علق نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على مباراة فريقه أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال نونو، "كالعادة نجحنا في تضييق المساحات على سموحة، ونخلق مساحات لنا، وقدرنا نتحكم في مجريات المباراة بشكل جيد".

وأضاف، "اللاعبون أدوا بشكل جيد، وكنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وفريق سموحة كان يلعب على الطويلة والواحد على واحد لكن اغلقنا المساحات عليهم".

وأردف: "سعيد بالفريق لأننا منظومة متكاملة، ونحاول أن نلعب بطريقة لعب جديدة ومختلفة ولكن نحتاج وقت وفي المستقبل سوف نكون الأفضل". وأكمل: "اللاعبون تحسّن مستواهم فى آخر 30 دقيقة، وشعروا أنهم ليسوا محظوظين".

وأضاف: "اللاعبون كان حظهم سيئ، ومباراة الزمالك كان يستطيع شريف أن يسجل هدفا ولكن خرجت فوق العارضة، ومباراة المحلة خلقنا فرصتين وكنا سوف نحصد الثلاث نقاط".

وأكد ألميدا: "نحن نساعد شريف على أن يكون من أفضل المهاجمين خلال الفترة القادمة وسوف نعمل على ذلك".

وتطرق للحديث عن محمد صبحي قائلا: "صبحي لاعب محترف، وأنا سعيد بتواجده معنا وسوء انتقال للأهلي أو عاد للزمالك فهو لاعب محترف، وسوف يكون له شأن في المستقبل هو وجميع لاعبى فاركو".

واختتم: "عقلية اللاعبين في فاركو هي أنهم يريدون الفوز دائما، ولكن العمل يأتي بأننا بنجمع نقطة في نقطة، ولكن كل مباراة نلعب على الثلاث نقاط، وحاربنا حنى النهاية ونستحق الثلاث نقاط وكنا الأفضل في المباراة".