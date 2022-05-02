شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري بعد التعادل مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري بتعادله مع سيراميكا بنتيجة 1-1 ، تقدم باسم مرسي فى الدقيقة 88 لصالح سيراميكا، بينما تعادل محمد مجدى أفشة للأهلي في الدقيقة 101 من ركلة جزاء، وتعثر الأهلي للجولة الثالثة على التوالى بعد خسارة أمام المصري وتعادل سلبي ضد طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري بعد التعادل مع سيراميكا

ويلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء 18 مايو الجارى باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – مؤجلة والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.