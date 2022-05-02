شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل مديرا فنيا للإسماعيلى وحسنى عبد ربه مديرا للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعيين حمزة الجمل على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء النتائج.

وفضّل مجلس الإدارة إسناد المهمة إلى حمزة الجمل باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين والقادرين على تطوير الفريق للأفضل فى فترة قصيرة، ووضع حد لسلسلة تراجع النتائج، فى ظل حجم الخبرات الفنية الكبيرة التى اكتسبها على مدار السنوات الماضية بقيادته لأندية كبيرة فى مصر ودول الخليج العربي.

كما قرر المجلس تعيين حسني عبدربه، قائد الفريق الأسبق، مديرا للكرة بجانب انضمام كل من أحمد قناوي مدربا عاما، ومحمد حمص مدربا عاما، ضمن الجهاز الفني الجديد مع استمرار أيمن كمال مدربا، وسيد توفيق فى منصب مدرب حراس المرمى، فى إطار حرص مجلس الإدارة على دعم ومساندة المدربين المميزين من قطاع الناشئين.

جاءت تلك القرارات خلال الجلسة العاجلة التى عقدها أعضاء مجلس الإدارة سعيا لوضع حلول سريعة وعاجلة نحو أزمة تراجع نتائج الفريق والعمل جليا نحو وضع خارطة طريق جديدة تستهدف إعادة الإسماعيلي لوضعه ومكانته بين الكبار بشكل تدريجي كأحد أعرق الأندية فى مصر والوطن العربي.