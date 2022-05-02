الامارات | مدرب الأهلي: نعاني هجومياً.. والأمر يحتاج إلى تصحيح

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: نعاني هجومياً.. والأمر يحتاج إلى تصحيح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق الأهلي في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله بشق الأنفس 1-1 مع سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء في الدقيقة 101 أول من أمس، وأقر المدرب بيتسو موسيماني بوجود مشكلة هجومية لدى بطل إفريقيا. وكان الأهلي خسر 1-صفر من المصري البورسعيدي، ثم تعادل مع طلائع الجيش من دون أهداف، ليحرز هدفاً واحداً في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.
وقال موسيماني في تصريحات صحافية: «نعاني هجومياً، ونواجه مشكلة في تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر بحاجة إلى تصحيح».
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