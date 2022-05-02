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الامارات | كورتوا يردّ على داني ألفيش بعد فوز الريال بالدوري الإسباني

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مدريد ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ، على البرازيلي داني الفيش، مدافع ، بعد تتويج النادي الملكي بلقب لكرة القدم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وبعد فوز برشلونة على الريال 4 /صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني في مارس الماضي، قال ألفيش مازحاً أن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة على التتويج باللقب. وقال كورتوا: «بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة». وأضاف «لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيغو في مباراة صعبة، وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائماً ما تكون صعبة علينا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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