الامارات | فواز عوانة: الأخطاء التحكيمية تطاردنا منذ الموسم الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن فواز عوانة: الأخطاء التحكيمية تطاردنا منذ الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، عن استيائه من استمرار معاناة فريقه من الأخطاء التحكيمية التي تحرمه من تحقيق الانتصارات، وذلك عقب سقوط الفريق في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام الجزيرة أول من أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال عوانة في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية عقب المباراة التي شهدت بعضاً من القرارات التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعاً إنه «ليس خبيراً تحكيمياً، وليس مخولاً أن ينتقد القرارات، لكن الأخطاء التحكيمية تطاردنا منذ الموسم الماضي، وكل ما نأمل حدوثه أن تفارقنا». وكانت المباراة شهدت إلغاء الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 61، واحتساب هدف للجزيرة في الدقيقة 64، إذ نفذ علي مبخوت الركلة الثابتة قبل إكمال حائط الصد، فيما احتسب ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 6+90، لكنه تراجع عنها بعد العودة إلى تقنية «الفار».

وقال قائد «السماوي» إن مدربهم الروماني دانيال ايسيلا له الحق في أن يعبر عن استيائه من الأخطاء التحكيمية. وأضاف: «المدرب يتعب طول الأسبوع في وضع الخطط ونحن نجتهد في المباريات من أجل الفوز، ولكن بعض الأخطاء التحكيمية تتسبب في عدم فوزنا، من حقه أن يشعر بالاستياء».

وفي الجانب الآخر، قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، في تصريحات صحافية، إن فريقه كان قريباً من الخروج بالنقاط الثلاث بعد احتساب الحكم لركلة الجزاء قبل التراجع عنها، مشيراً إلى أن الجزيرة قدم مستوى جيداً في الشوط الثاني، وصنع العديد من الفرص التي كانت كافية لتحقيق الفوز في اللقاء. واعترف بأن فريقه لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول، وأنهم مع ذلك كانوا قريبين من تحقيق الفوز في المباراة بفضل الفرص التي حصلوا عليها في الشوط الثاني، والتي جاء منها هدف التعادل.

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