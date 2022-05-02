الامارات | مدرب العين: استراتيجيتي الفوز في كل المباريات.. ولم أفكر في إراحة اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: استراتيجيتي الفوز في كل المباريات.. ولم أفكر في إراحة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برّر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، السبب وراء عدم إراحة أي لاعب في مواجهة شباب الأهلي، مساء أول من أمس، إلى رغبته في تحقيق الانتصار وفقاً للاستراتيجية الخاصة به المبنية على الفوز في جميع المباريات، اعتماداً على اللاعبين الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن مواجهة الأربعاء المقبل، والتي تجمعهم بالمنافس ذاته ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين سيتوجب عليهم خوضها بجدية أكبر.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدف نظيف: «لقد ذكرت لكم أن استراتيجيتنا تعتمد مبدأ الفوز في جميع المباريات لذلك دفعت باللاعبين الأكثر جاهزية في القائمة الأساسية».

وكان «الزعيم» تخطى عقبة شباب الأهلي، أول من أمس، بالفوز عليه بهدف دون رد ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة حصد فيها الفريق النقاط الثلاث على الرغم من المستوى المتدني الذي ظهر به، وهو الانتصار الذي رفع به رصيده إلى 52، معيداً فارق النقاط السبع مع جاره الوحدة، ليقترب بذلك خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب المسابقة.

وقال ريبروف: «استراتيجيتي مع العين هي الفوز في كل المباريات، ولم أفكر في إراحة اللاعبين، لأنني أعتمد على الأكثر جاهزية».

وحول الأداء الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء، قال ريبروف: «حصدنا ثلاث نقاط مهمة جداً، أمام فريق شباب الأهلي الذي ظهر في المباراة بشكل جيد جداً، كما أنه يمتلك بدلاء في كل مركز، بالنسبة لنا لعبنا بأسلوب متوازن وحققنا الهدف الأول قبل أن نسعى إلى تعزيز تقدمنا، وبالنسبة لي فقد قدمنا أداءً جيداً واستحق فريقي الفوز بنتيجة المباراة، غير أننا مطالبون بالتعامل بجدية أكبر في المباراة القادمة ضمن نهائي كأس الرابطة».

وفي رده على سؤال حول الدفع باللاعب سعيد جمعة في الجهة اليسرى، بينما هو في الأصل مدافع أيمن، قال: «لم تكن أمامي العديد من الحلول، وهنا أود أن أشيد بأداء اللاعب وأشكره على الجهود التي بذلها في المواجهة، فهو عائد من الإصابة، ولقد دفعنا به في المباريات الودية الثلاث خلال فترة التوقف الأخيرة، وقدم مردوداً مميزاً، وكان مقاتلاً من وجهة نظري في المباراة».

مهدي علي: طريقة العين الدفاعية منعتنا من الوصول إلى الشباك

قال مدرب فريق شباب الأهلي، مهدي علي، إن «الطريقة الدفاعية التي خاض بها فريق العين عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد منعتنا من الوصول إلى الشباك». واشار إلى أن مثل هذا النوع من المباريات تظهر قدرات اللاعبين، معتبراً أن «مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، سجل هدف اللقاء الوحيد، وأن الفريق أغلق بعدها المباراة بطريقة دفاعية».

وأشار المدرب الوطني إلى أنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه خلال المواجهة، لافتاً إلى أنه كان مجبراً على إراحة بعض اللاعبين عن المواجهة لتجهيزهم لمباراة يوم الأربعاء أمام المنافس ذاته ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين، وقال: «نتمنى أن نكون في أفضل حال في المباراة النهائية».

• العين حافظ على فارق السبع نقاط مع الوحدة الوصيف قبل ختام الموسم بخمس جولات.

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