الامارات | 12 مايو موعد الإعلان عن القائمة المبدئية لانتخابات اتحاد السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مايو موعد الإعلان عن القائمة المبدئية لانتخابات اتحاد السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة أول اجتماعاتها برئاسة محمد الحمادي، حيث تسلمت رسمياً طلبات الترشح للدورة الانتخابية 2020-2024.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، خالد المرزوقي، في تصريح صحافي، أن اللجنة ستقوم بفتح المظاريف ودراسة طلبات الترشح والاعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 12 الجاري.

وأضاف الحمادي تم استلام طلبات الترشح من 13 نادياً، واكتفت اللجنة في الاجتماع الأول باستلام طلبات الترشح على أن تقوم بدراسة المستندات المطلوبة طبقاً لشروط الترشح في كل فئة من الفئات الثلاث، وهي منصب الرئيس والعضوية والعنصر النسائي.

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