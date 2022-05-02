الامارات | غموض حول مصير هالاند بعد وفاة وكيل اللاعبين رايولا

شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مصير هالاند بعد وفاة وكيل اللاعبين رايولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت وفاة أشهر وكيل لاعبين في كرة القدم في الفترة الأخيرة بالقارة الأوروبية، الإيطالي مينو رايولا، العديد من التساؤلات بخصوص مصير نجوم كبار في الفترة المقبلة، وعلى رأسهم النرويجي هالاند (21 عاما) قناص فريق دورتموند الألماني، والذي ذكرت وسائل إعلام عديدة بينها «ديلي ميل» و«ذي صن» الإنجليزيتان قبل أسابيع أنه بات قريبا جدا من الانتقال إلى مان سيتي.ولا يعرف بعد من سيخلف رايولا في إدارة شركته في إدارة أعمال اللاعبين، ومصير الأسماء والصفقات التي كان يجري الإعداد لها، وخاصة هالاند الذي ارتبط إسمه أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد.

وتبلغ القيمة السوقية لهالاند 150 مليون يورو حاليا، ويتوقع أن تكون صفقة انتقاله الأبرز مع الفرنسي كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان رايولا توفي عن 54 عاماً في مستشفى بميلانو الإيطالية أول من أمس، جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا منذ أشهر. وكان الراحل يمثل نجوما كبار مثل السويدي إبراهيموفيتش والحارس الإيطالي دوناروما والفرنسي بول بوغبا.

• القيمة السوقية لهالاند تصل إلى 150 مليون يورو.

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