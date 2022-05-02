مرتضى منصور: «الخطيب يريد إشعال الفتنة في مصر»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن خطوته القانونية التالية بعد صدور حكم ضده لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت، الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب ؛وابراهيم الريس؛ وعمرو عبد الرسول طنطاوي؛ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وفي فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "منحنا العمال ألف و200 جنيه من أجل عيد الفطر، الجميع يعلم تواضعنا ولسنا متكبرين مثل أشخاص آخرين".

وأضاف رئيس الزمالك: "كان هناك جلسة مع مجلس الإدارة من أجل التصعيد وتم تأجيلها إلى بعد عيد الفطر المبارك بسبب الأحداث الأخيرة، ونحن نحترم القضاء، وأشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على الحضور".

وأوضح مرتضى منصور: "سوف نصعد بالقانون، ولا نخشى أحد، وسعيد للغاية بسبب حب الملايين ووقوفهم بجانبي منذ صدور حكم ضدي، واحترم الجميع مرة أخرى".

وتابع منصور: "الخطيب يريد إشعال الفتنة بعدما نشر على الصفحة الرسمية لناديه خبرًا يقول رئيس الأهلي يحبس رئيس الزمالك."

يشار إلى أن الزمالك حقق فوزاً هاماً ابتعد به بصدارة الدوري المصري الممتاز، على فريق إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد في ختام مباريات الجولة الـ 17 من منافسات البطولة المحلية.