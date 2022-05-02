بعد فوز الزمالك وبيراميدز.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ابتعد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على فريق ايسترن كومباني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البطولة المحلية.

ونجح الزمالك في التقدم في النتيجة عن طريق لاعبه عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من أشرف بن شرقي.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إيسترن كومباني في إحراز هدف التعادل عن طريق المدافع محمود حمدي الونش بالخطا في مرماه بعد عرضية من اللاعب أحمد متعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تمكن الزمالك من تسجيل هدف قاتل عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو بعد تمريرة من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وفي مباراة ثانية، تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على فريق الجونة بهدفين لهدف، وسجل هدفي بيراميدز رمضان صبحي، وأسامة جلال، في الدقيقتين 18 و70، في حين سجل للجونة خالد قمر في الدقيقة 27.

كما فاز المقاولون العرب على المصري البورسعيدي بهدفني نظيفين، سجلهما عبدالله ياسين، وفاروق كابور.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك 41 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز 13 مرة، وتعادل مرتين، وخسر مرتين.

ويتقدم الزمالك بـ8 نقاط عن النادي الأهلي الذي حصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني، في حين يملك بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث.