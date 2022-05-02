شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن "صقر الكرة المصرية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"47" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة مغاغة بمحافظة المنيا بصعيد مصر فى مثل هذا اليوم 2 مايو 1975 مولد أحد أشهر نجوم الكرة المصرية بل والأفريقية، إنه الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق ونجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى الذى دون قصة نجاح تاريخية داخل كل نادى ارتدى قميصه ليسجل اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

حصل الصقر على العديد من البطولات، منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

قدم أحمد حسن أداءً لافتاً فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر واستطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على نجوم مثل دروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.

وعقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة، لم يهدأ الصقر حتى قاد بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.

أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة

وفى عام 2012 خطف أحمد حسن لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

تمكن "الصقر" من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.