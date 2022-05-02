شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوجه الشكر لـ حمد إبراهيم وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة حمد إبراهيم، وذلك بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده مجلس الإدارة بمقر النادي بغرض إعادة الهيكلة الفنية والإدارية بشكل كامل داخل قطاع الفريق الأول، بما يضمن عودة الهدوء والاستقرار داخل أروقة الفريق والمُضي قُدما نحو تصحيح المسار.

واتخذ مجلس الإدارة النادي بإجماع الآراء قرار إنهاء التعاقد بالتراضي؛ بسبب استمرار نزيف النقاط وغياب التوفيق عن الفريق، مما أدى إلى تعرضه لهزيمتين على التوالي في آخر مواجهات الفريق أمام إنبي وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.