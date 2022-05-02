شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة 3 أيام بعد الفوز على إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 10 مايو الحالي.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.

تقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من عرضية متقنة لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر ارتقى لها اللاعب برأسه وأحرزها بكل قوة في المرمى ، وتعادل ايسترن كومبانى بهدف ذاتى في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدى الونش، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع يحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للفريق الأبيض، ليرفع أبناء القلعة البيضاء رصيدهم إلى 41 نقطة في صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد المنافس عند 10 نقاط في المركز الأخير بالمسابقة ويزداد موقفه سوءا.