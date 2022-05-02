شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: لا بد من الانتصارات المحلية لتعويض الخروج من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أسامة جلال، مدافع فريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وتسجيله هدف الفوز في الشوط الثاني، مشددا على أن الانتصار كان مهما، ولا بد من تحقيقه في هذا التوقيت، خاصة بعد النتائج الأخيرة غير المطلوبة في الدوري وكأس الكونفدرالية.

وشدد على أن الفريق كل تركيزه في تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري والعودة مرة أخرى في البطولة المحلية، موضحا أنه لا بد من التركيز ولعب كل مباراة بهدف واحد، وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط بشكل متتال أملا في مواصلة المنافسة حتى النهاية.