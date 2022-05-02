شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: لا بد من الانتصارات المحلية لتعويض الخروج من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر أسامة جلال، مدافع فريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وتسجيله هدف الفوز في الشوط الثاني، مشددا على أن الانتصار كان مهما، ولا بد من تحقيقه في هذا التوقيت، خاصة بعد النتائج الأخيرة غير المطلوبة في الدوري وكأس الكونفدرالية.
وشدد على أن الفريق كل تركيزه في تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري والعودة مرة أخرى في البطولة المحلية، موضحا أنه لا بد من التركيز ولعب كل مباراة بهدف واحد، وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط بشكل متتال أملا في مواصلة المنافسة حتى النهاية.
وفاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
جاءت أهداف المباراة عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 18 وأسامة جلال في الدقيقة 69 لصالح فريق بيراميدز، بينما جاء هدف الجونة عن طريق خالد قمر في الدقيقة 27.
وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 17 محتلا المركز الرابع عشر.