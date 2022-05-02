شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُهنئ لاعبي الزمالك.. ويشيد بفريق إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة للاعبي فريقه بعد الفوز على إيسترن كومباني في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ اللاعبين على الفوز بعدما خضنا 6 مباريات في 24 يوما خلال شهر رمضان، وفزنا في 5 مباريات وتعادلنا في لقاء وحيد، ومن الصعب أن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ومباراة اليوم كانت أمام فريق صعب ويجري لاعبوه كثيرا، وكانوا أكثر جاهزية".

وتابع المدرب البرتغالي: "حققنا نتائج جيدة خلال شهر رمضان وأثق في أن الزمالك إذا استمر على نفس الوتيرة سنكون أفضل في كل مباراة تالية وسنحقق الهدف الذي نسعى له".

وعلق فيريرا على عدم مشاركة سيف الجزيري أساسيا بعد تسجيله في مباراة المصري السابقة قائلا: "الأمور لا تقاس بهذا الشكل فعمر السعيد سجل في مباراة اليوم هدفا رائعا جدا".

واستطرد: "لم أمنح اللاعبين تعليمات بالتراجع بعد هدف التقدم ولكن البعض يرى أمورا من خارج الملعب مختلفة، والزمالك لا يلعب بمفرده وهناك بعض الأمور التي حدثت في الملعب جعلت الفريق يتراجع للدفاع، واللاعبون تكون أمامهم خطة لعب وفقا للمنافس ولإمكانياتنا".

واختتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته قائلا: "نجحنا في زيادة فارق النقاط مع المنافس وهذه ميزة للزمالك، وكرة القدم عبارة عن فرص ولا بد من استغلال الفرص".

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة منفردا.