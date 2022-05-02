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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الأحد 1 / 5 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت في يوم الأحد 1 / 5 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع الجونة وواجه الزمالك فريق إيسترن كومبانى.
الزمالك يهزم إيسترن كومبانى فى الوقت القاتل ويبتعد بصدارة الدورى.. فيديو
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى.
بيراميدز يهزم الجونة 2/1 في الدوري.. فيديو
فاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
المقاولون يُعمّق جراح المصري ويهزمه 2/0 في الدوري
انتزع فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من: عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.