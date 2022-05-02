شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: اختبارات الصندوق تمنح الغندور التميز في لقاء إيسترن والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيسترن كومباني * الزمالك

المسابقة : الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري العام

الملعب : استاد المقاولون

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : أحمد الغندور

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : أحمد نوفل

الحكم الرابع : سامح حسين

حكام ال : VAR: طارق مجدي، حمادة القلاوي

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : أحمد الغندور

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : في مباراة من المباريات الصعوبة نجح الغندور في إدارة المباراة مع طاقم التحكيم نتيجة التحكيم بالمعايير الواحدة غالبية قراراته صحيحة.

الحالة الأولى : في الدقيقة 18 ينجح لاعب الزمالك عمر السعيد في لعب الكرة بالرأس ومن ثم يتدخل بعد ذلك مدافع إيسترن ليسقط عمر السعيد على الأرض الحكم يشير باستمرار اللعب والـVAR يؤكد قرار الحكم بعدم وجود مخالفة والقرار صحيح.

الحالة الثانية : في الدقيقة 41 سقوط مهاجم إيسترن على أرض الملعب بعد تسديد الكرة في مرمى الزمالك ومن ثم يحدث تلامس بالقدم من مدافع الزمالك المثلوثي الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والـVAR يؤكد القرار بعدم وجود مخالفة والقرار صحيح.

عنصر التمركز والتحرك : لياقة بدنية جيدة على مدار شوطي اللقاء باستثناء تحرك خاطئ من الحكم في الدقيقة 78 والدخول في مسار اللعب.

عنصر العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم كلا إمام عاشور، محمود علاء، وروقة، زيزو في الدقائق 25، 29، 75، 95 نتيجة التهور وتعطيل الهجوم ولم ينذر إمام عاشور، في الدقيقة 4 نتيجة اللعب بتهور، كما أنذر لاعب إيسترن عماد ميهوب نتيجة التهور.

المساعد الأول : أشار إلى حالات التسلل في الدقائق 35، 57، 72، 95 بتقدير صحيح وتميز من سمير جمال.

المساعد الثاني : أشار إلى حالات التسلل في الدقيقتين 10، 35 بتقدير صحيح وتميز من أحمد نوفل.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : لم يتدخل VAR في قرارات الحكم .