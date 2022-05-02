شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على الجهاز المعاون لحمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، على تعيين حسني عبد ربه مديرا للكرة، وحمزة الجمل مديرا فنيا، وأحمد قناوي مدرب عام، ومحمد حمص مدرب عام، وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي استقر على إقالة حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة، من منصبه، وغاب حمد إبراهيم عن حضور مران الإسماعيلي الذي أقيم منذ قليل وقاده الجهاز المعاون.

ويعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، اجتماعا طارئا حاليا لحسم مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة، بقيادة حمد إبراهيم، بعد الخسارة من الطلائع بهدف نظيف مساء السبت، على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويتواجد الإسماعيلى فى المنطقة الخطرة بجدول الدوري بالمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعدما فقد الفريق عدة نقاط فى الدور الأول فى واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدورى، مما يدق ناقوس الخطر فى صفوف الدراويش.

وتقام مباراة الإسماعيلي والمصري الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.