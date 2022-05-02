عقب تتويج الميرنجي بالليجا.. مارسيلو: أريد البقاء في ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - يتمنى البرازيلي مارسيلو، قائد ريال مدريد، الاستمرار في صفوف الميرنجي لما بعد نهاية عقده، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب الليجا.

وينتهي عقد مارسيلو (33 عامًا) مع ريال مدريد، في يونيو/ حزيران المقبل، ولا يبدو أن هناك نية للتجديد له، في ظل تقدمه في العمر وتراجع مستواه.

وتوّج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني، للمرة رقم 35 في تاريخه، أمس السبت، بعد الفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة رقم 34 للمسابقة.

وقال مارسيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "آمل ألا تنتهي قصتي مع ريال مدريد هنا، لا أريد ذلك، أعلم أن عقد ينتهي في الصيف، لكني أريد البقاء هنا طوال حياتي، حتى أبلغ من العمر 50 عامًا".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي سيحدث، أنا سعيد جدًا باللعب في أفضل فريق في العالم".

وتابع: "لقد تفوقت على أسطورة ريال مدريد، دون باكو خينتو، وأصبحت اللاعب الأكثر حصدًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد، هذا لا يقدر بثمن، أريد أن أبقى".

ولا يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على مارسيلو بشكل أساسي، في ظل وجود الفرنسي فيرلاند ميندي.

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