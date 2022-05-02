برشلونة يتخطى مايوركا بثنائية ويقفز لوصافة الليجا الأسبانية

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا.

وسجل لبرشلونة ديباي وبوسكيتس في الدقيقتين 25 و54، بينما سجل لريال مايوركا رايلو في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد أوباميانج مهاجم برشلونة كرة رأسية داخل المنطقة، مستغلا عرضية من زميله جافي، لكن الحارس سيرجيو ريكو تصدى لها ببراعة في الدقيقة 5.

وجاءت أولى محاولات الضيوف في الدقيقة 19، بتصويبة من فيرناندو نينيو لاعب ريال مايوركا داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيجن.

وسجل رونالد أراوخو الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 23، بكرة رأسية مستغلا كرة عرضية من الطرف الأيسر، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح ممفيس ديباي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 25، حيث تلقى كرة في العمق من زميله جوردي ألبا، وسدد أسفل يمين الحارس سيرجيو ريكو.

وتعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للإصابة، وقرر تشافي هيرنانديز الدفع بالمدافع الشاب إريك جارسيا بدلا من بيكيه، في الدقيقة 28، والذي جلس على مقاعد البدلاء يشتكي من آلام عضلية.

وصوب فرينكي دي يونج كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى مايوركا في الدقيقة 45.

وسدد نينيو لاعب ريال مايوركا كرة داخل منطقة الجزاء، أمسك بها بسهولة تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، في إضافة الهدف الثاني للبلوجرانا، بتصويبة قوية أسفل يمين الحارس سيرجيو ريكو في الدقيقة 54.

وانطلق أوباميانج مهاجم برشلونة، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى مايوركا في الدقيقة 57.

ومرر ممفيس ديباي كرة بالرأس داخل المنطقة لزميله أوباميانج، الذي سدد كرة بالقدم اليسرى بجانب مرمى مايوركا في الدقيقة 61.

وأضاف فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، حيث اصطدمت الكرة بزميله ممفيس ديباي الذي كان متسللا قبل أن تسكن الكرة الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة لريال مايوركا في الدقيقة 79، انبرى لتنفيذها سيفيا، والذي أرسل كرة في عمق منطقة الجزاء إلى زميله أنطونيو رايلو الذي سدد على الطائر على يمين تير شتيجن، مسجلا الهدف الأول لفريقه.

وزاد ضغط برشلونة بعد هدف مايوركا لتأمين النتيجة، حيث تراجع لاعبو الخصم للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن دون أي خطورة حقيقية ليحصد البارسا النقاط الثلاث.

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