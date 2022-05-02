بهدف قاتل في الـ +90.. الزمالك يحصد ثلاث نقاط غالية بالفوز على ايسترن كومباني في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف الزمالك ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على ايسترن كومباني بهدفين لهدف، في المباراة المقامة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري.

ودخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب وفي جعبته 10 نقاط من 15 مباراة.

ونجح الزمالك في التقدم في النتيجة عن طريق لاعبه عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من أشرف بن شرقي.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إيسترن كومباني في إحراز هدف التعادل عن طريق المدافع محمود حمدي الونش بالخطا في مرماه بعد عرضية من اللاعب أحمد متعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تمكن الزمالك من تسجيل هدف قاتل عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو من تمريرة من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 41 نقطة، يحتل بها المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الأهلي.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بدلاء الزمالك أمام إيسترن كومباني:

محمد عواد ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

فيما بدأ إيسترن كومباني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أحمد دعدور.

خط الدفاع: أحمد جودة وكمال أبو الفتوح والحسيني طه ومحمد صالح.

خط الوسط: محمود نعيم وأحمد متعب وفراس بن عفيفه ومحمد الطرابلسي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا ومحمد ناصر مودي.