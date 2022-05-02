نتائج مباريات اليوم الأحد 1 / 5 / 2022 بالدورى المصرى

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى.

فاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المقاولون يُعمّق جراح المصري ويهزمه 2/0 في الدوري

انتزع فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من: عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.