شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري والمقاولون في الجولة 17 بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام، والمقرر إقامته على استاد برج العرب، وجاء تشكيل المصري كالتالي:

أحمد مسعود في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حمد، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد عنتر، حسن علي.

وفي الهجوم: أوستين أموتو.

وعلى دكة البدلاء: إيزي إيميكا، عصام ثروت، محمد جريندو، عمرو مرعي، إسلام صلاح، أحمد الشيخ، أسامة الجزار، أحمد شوشة، عمرو عبد الفتاح.

كما أعلن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المصري والذي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، عبد الله ياسين، مامادو نياس، جون أوكلي.

وعلى مقاعد البدلاء: حسن الشامي، كريم مصطفى، محمد حمدي زكي، فادي نجاح، عماد فتحي، حسن شاهين، أحمد علي، محمود عبد العزيز، أحمد عفيفي.