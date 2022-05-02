شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة ثلاث مباريات اليوم الأحد 1 / 5 / 2022 ضمن الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع الجونة، وواجه الزمالك فريق إيسترن كومبانى.

الزمالك يهزم إيسترن كومبانى فى الوقت القاتل ويبتعد بصدارة الدورى.. فيديو

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز غال على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى. فاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. بيراميدز يهزم الجونة 2/1 في الدوري.. فيديو المقاولون يُعمّق جراح المصري ويهزمه 2/0 في الدوري انتزع فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من: عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

ترتيب الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما جاء فريق الاهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة و وحصد فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة و في المركز الرابع فريق فيوتشر برصيد 28 نقطة .