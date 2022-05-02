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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. زيزو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الأحد 1 / 5 / 2022 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع الجونة و واجه الزمالك فريق إيستران كومبانى .
الزمالك يهزم إيسترن كومبانى فى الوقت القاتل ويبتعد بصدارة الدورى.. فيديو
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى .
فاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
المقاولون يُعمّق جراح المصري ويهزمه 2/0 في الدوري
انتزع فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من: عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا
مابولولو - الاتحاد السكندري -8 أهداف
جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف
مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف