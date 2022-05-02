شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الأهلي تطارد المصري في الدوري والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل النادي المصري نتائجه المخيبة لآمال عشاقه في الفترة الأخيرة، ليسقط في فخ الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من، عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

وتعد هزيمة المصري أمام المقاولون هي الثانية على التوالي بالدوري العام، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ومن قبلها ودع الكونفدرالية على يد نهضة بركان المغربي من الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

فيما يرجع آخر فوز حققه المصري بالدوري إلى 9 أبريل الماضي عندما تغلب على الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يودع الكونفدرالية ويتلقى هزيمتين متتاليتين بالدوري العام.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز الـ11 بجدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 15 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وبهذه النتيجة أمام المقاولون، فقد النادي المصري أي فرصة للتواجد بالمربع الذهبي قبل نهاية الدور الأول، والذي من المقرر أن يحدد الفرق المشاركة في بطولات الكاف في الموسم الجديد، حيث يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما تتبقى للنادي المصري مباراتين مؤجلتين فقط قبل نهاية الدور الأول، وهو ما يعني أن رصيد الفريق البورسعيدي لن يتخطى 25 نقطة، وبالتالي لن يدخل المربع الذهبي بنهاية الدور الأول.