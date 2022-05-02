شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الجونة 2/1 في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 18 وأسامة جلال في الدقيقة 69 لصالح فريق بيراميدز، بينما جاء هدف الجونة عن طريق خالد قمر في الدقيقة 27.

وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 17 محتلا المركز الرابع عشر.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت الخطورة لفريق بيراميدز عن طريق كل من: فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد، بينما جاءت محاولات الجونة عن طريق محمود الشبراوى وخالد قمر وإسلام محارب.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس على النحو التالي .. حراسة المرمى: حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كل من: «قاسم إبراهيم، عمرو طارق، محمود صابر،محمد رزق،محمود جمال، خالد قمر،أحمد عامر،نور السيد، الان كياميادي، إسلام محارب، محمد نجيب».