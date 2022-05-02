شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يُعمّق جراح المصري ويهزمه 2/0 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه النادي المصري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، وسجل هدفي المقاولون كل من: عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

بهذا الفوز يرفع المقاولون رصيده إلى النقطة 16 في المركز الـ 15 بالدوري العام، فيما يتوقف رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز الـ 11 بجدول المسابقة.

وبدأ المصري اللقاء بالتشكيل كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حمد، كريم العراقي، خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد عنتر، حسن علي، وفي الهجوم: أوستين أموتو.

فيما بدأ المقاولون اللقاء بالتشكيل التالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، عبد الله ياسين، مامادو نياس، جون أوكلي.

الشوط الأول

بدأ المصري اللقاء بضغط هجومي قوي على المقاولون، في محاولة لإحراز هدف التقدم، وأسفر الضغط المستمر للمصري عن ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المقاولون في الدقيقة السادسة، بعدما لمست الكرة يد محمد مجلي لاعب وسط المقاولون.

وتألق محمود أبو السعود حارس المقاولون في الدقيقة السابعة من إنقاذ تسديدة إلياس الجلاصي، لاعب المصري، والذي سدد الركلة الحرة على يمين أبو السعود، الذي أنقذ مرماه من الهدف الأول.

في الدقيقة 18 نجح عبد الله ياسين، لاعب المقاولون، في إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل من أول هجمة لفريقه في اللقاء، بعدما راوغ دفاع المصري ليسدد كرة مميزة سكنت شباك أحمد مسعود، حارس المصري.

واصل النادي المصري هجومه بعد استقبال الهدف الأول، لتعديل النتيجة ولن دون فاعلية حقيقية، وفي الدقيقة 42 كاد مامادو نياس، لاعب المقاولون، يحرز الهدف الثاني لفريقه، لولا تألق أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأخضر ليمنع المقاولون من إحراز هدف تأمين الثلاث نقاط.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقتا بدلا من الضائع، أهدر خلالها أوستين أموتو فرصة إحراز هدف تعديل النتيجة لفريقه بعدما انفرد تماما بمرمى محمود أبو السعود، حارس المقاولون، قبل أن يستبسل دفاع المقاولون في إبعاد الكرة، وأطلق صافرة النهاية في الدقيقة 47 معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون على المصري بهدف نظيف.

الشوط الثاني

واصل النادي المصري عملية الضغط الهجومي في الشوط الثاني في محاولة لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة 47 تهيأت كرة مميزة لأوستين أموتو مهاجم المصري، أمام منطقة جزاء المقاولون، سددها بشكل مميز إلا أنها ارتطمت بعارضة محمود أبو السعود حارس مرمى ذئاب الجبل.

في الدقيقة 57 دفع معين الشعباني بأول تبديلاته بنزول أسامة الجزار بدلاً من كريم العراقي لتنشيط الجبهة اليمنى للفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 66 دفع محمد عودة مدرب المقاولون بتبديلين دفعة واحدة بنزول كريم مصطفى ومحمود عبد العزيز، على حساب جون أوكلي وعبد الله ياسين، لتنشيط وسط الملعب.

وفي نفس الدقيقة دفع الشعباني مدرب المصري بمحمد جريندو وعمرو مرعي، بدلاً من محمد عنتر وأوستين أموتو وذلك لتنشيط الهجوم في الفريق البورسعيدي.

في الدقيقة 69، حصل فريق المقاولون العرب على ركلة جزاء، بعد إعاقة أحمد مسعود حارس المصري، لمامادو نياس مهاجم الذئاب، الذي انفرد بمرمى المصري وسط غفلة من دفاع الفريق البورسعيدي.

في الدقيقة 71، أضاف فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، الهدف الثاني لذئاب الجبل بعد تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبهانور الدين حكم المباراة.

ودفع معين الشعباني في الدقيقة 78 بأحمد الشيخ بدلاً من فريد شوقي وذلك لتدعيم هجوم المصري في محاولة لتعديل النتيجة.

في الدقيقة 84، أهدر حسن علي فرصة مميزة للتسجيل، بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء المقاولون العرب ليسدد الكرة بعيداً عن المرمى، وفي ذات الدقيقة دفع محمد عودة بكل من أحمد عفيفي وأحمد علي، على حساب لويس إدوارد ومامادو نياس.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وفي الدقيقة 91 كاد محمود عزت، لاعب المقاولون، يحرز الهدف الثالث للمقاولون من رأسية مميزة لولا تألق أحمد مسعود حارس المصري الذي أبعد الكرة عن شباكه في اللحظات الأخيرة.

في الدقيقة 93 تألق محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، ليبعد الكرة بأطراف أصابعه بعد رأسية مميزة وقوية من محمد جريندو لاعب المصري.

وفي الدقيقة 95 أطلق حكم اللقاء إبراهيم نور الدين صافرة النهاية معلناً فوز المقاولون بهدفين مقابل لا شئ على المصري، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي بالدوري بعد الخسارة من الزمالك في الجولة الماضية.