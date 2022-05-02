شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إيسترن كومبانى فى الوقت القاتل ويبتعد بصدارة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا غاليا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى .

تقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة ، من عرضية متقنة لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر ارتقى لها اللاعب برأسه وأحرزها بكل قوة في المرمى ، وتعادل ايسترن كومبانى بهدف ذاتى في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدى الونش ، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يحرز احمد سيد زيزو هدف الفوز للفريق الأبيض ليرفع أبناء القلعة البيضاء رصيدهم إلى 41 نقطة في صدارة الدورى ، بينما تجمد رصيد المنافس عند 10 نقاط في المركز الأخير بالمسابقة ويزداد موقفه سوءا .

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما بدا ايسترن كومبانى المباراة بتشكيل من :-

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط : أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – محمود نعيم

خط الهجوم : فراس عيفا – أحمد اوفا

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى على عكس المتوقع بسبب موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل فريق ايسترن المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريق .

في المقابل فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة بسبب وجود حالة من اللغبطة داخل منطقة الوسط وخط الدفاع ، بالإضافة لعدم ظهور الاجناب بالمستوى المأمول

نشط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للزمالك يتصدى لها أحمد سيد زيزو ويلعبها متقنة ترتطم في العارضة وتخرج بعيدا عن المرمى .

بعدها مباشرة وكرة من ناحية اليمين يقوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعرضية جميلة يرتقى إليها عمر السعيد مهاجم الفريق ويضعها قوية في يد أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومبانى .

ضغط الزمالك بكل خطوطه في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وتقهقر لاعبو ايسترن تماما للحفاظ على النتيجة والخروج بالشوط الأول بنفس النتيجة وبالفعل في الدقيقة 41 استطاع عمر السعيد من إحراز هدف التقدم للفريق الأبيض من عرضية لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر يلعبها هداف الأبيض برأسه قوية في المرمى معلنا عن تقدم الفريق الأبيض ، يضيع بعدها مباشرة لاعبو إيسترن فرصة التعادل حتى أطلق أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ .

نجح ايسترن كومبانى في إدراك هدف التعادل في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1/1 من هدف ذاتى أحرزه محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض بالخطأ في مرماه في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ17 للدورى .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل في الدقيقة 50 ينفرد أحمد أوفا بمحمد أبوجبل تماما يضعها بجانب المرمى وسط اندهاش الجميع .

حاول بعدها لاعبو الزمالك امتصاص حماس لاعبى ايسترن بتمرير الكرة وسط الملعب بعيدا عن المرمى ، قابله هجوم من ثلاثى المنافس أحمد اوفا وفراس بن عيفية وعماد ميهوب .

نشط لاعبو ايسترن كومبانى في الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى وأجرى علاء عبد العال عدة تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثانى لزيادة الفاعلية الهجومية وبالفعل استطاع الفريق من إدراك هدف التعادل من خطأ ذاتى عن طريق محمود حمدى الونش مدافع الفريق الذى فشل في إخراج إحدى الكرات العرضية وأودعها في مرمى حارسه محمد أبو الجبل في الدقيقة 65 .

يحاول بعدها لاعبو الزمالك تعديل النتيجة مع تراجع للاعبى ايسترن ويجرى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض تغييرين بنزول شيكابالا وسيف الدين الجزيرى بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد لزيادة الضغط الهجومى .

يضغط الزمالك بكل خطوطه فى الربع ساعة الأخيرة بغية إحراز هدف التقدم قابله دفاع محكم من لاعبى ايسترن كومبانى الذين حاولوا قتل المباراة بالتمرير وعن طريق التغييرات الدفاعية التى أجراها علاء عبد العال المدير الفنى للفريق ، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتعلن عن هدف الفوز للفريق الأبيض من تمريرة للتونسى سيف الجزيرى للقادم من الخلف أحمد سيد زيزو الذى يضعها بعقل وحكمة على يمين أحمد دعدور حارس مرمى ايسترن معلنا عن فوز أبناء ميت عقبة وتحقيق أغلى ثلاث نقاط لهم فى المسابقة .